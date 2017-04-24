"Автоваз" ввел две рабочие субботы для выпуска кузовов на завод в Алжире

САМАРА, 24 апреля. /ТАСС/. "Автоваз" вводит в мае две рабочие субботы для выпуска автомобильных кузовов, поставляемых на завод Renault в алжирском городе Оране. Об этом сообщили в профсоюзном комитете "Автоваза".

"Согласно плану производства в выходные дни 13 и 20 мая будет организован выпуск продукции в цехах сварки и окраски в рамках работ по изготовлению кузовов автомобилей для завода в Оране. Сотрудники привлекаются к работе с соблюдением требований Трудового кодекса РФ, компенсация за работу в выходные дни осуществляется в соответствии с действующим коллективным договором", - уточнили в профкоме.

Кроме того, 31 мая для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства в сборочно-кузовном производстве будет объявлено временем простоя с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы работника.

Как сообщалось, "Renault Россия" планирует в 2017 г. экспортировать в Алжир на завод в городе Оране минимум 14 тыс. кузовов Renault Logan производства "Автоваза".

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что экспорт производимых в РФ автомобилей к 2020 г. должен составить четверть от общего объема выпуска. Он отмечал, что министерство сейчас запустило такие меры поддержки экспорта, как компенсация затрат на логистику экспортируемых машин и на адаптацию продукции под стандарты страны-приобретателя. Эти меры распространяются и на машины, которые производят по схеме полного цикла иностранные компании в РФ.