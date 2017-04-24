Мурманская область за год увеличила налоговые отчисления в бюджет РФ на 26%

МУРМАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Объем поступлений средств от Мурманской области в консолидированный бюджет Российской Федерации вырос в 2016 году на 26% и составил 79,3 млрд рублей. Об этом сообщила на встрече с губернатором региона руководитель Управления ФНС по Мурманской области Оксана Савченко.

"В целом в 2016 году налоговым органам Мурманской области удалось обеспечить значительный рост налоговых поступлений во все уровни бюджета. Объем поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации вырос в 2016 году на 26% и составил 79,3 млрд рублей", - отметила Савченко.

При этом она отметила, что на территории области осталось 76% собранных налогов. В результате в консолидированный бюджет Мурманской области поступило 60,5 млрд рублей налогов и сборов. Это на 14%, или на 7,4 млрд рублей выше уровня 2015 года. В структуре доходов основной доходообразующий налог для региона - это налог на доходы физических лиц. Он составляет 46% от общего объема поступлений. 37% дает налог на прибыль организаций и 9% имущественные налоги.

В результате в 2016 году бюджеты и области, и муниципальных образований неоднократно уточнялись в сторону увеличения. По итогам прошлого года уточненный консолидированный бюджет области по налогам исполнен на 104,5%. Этот тренд сохраняется и в 2017 году. Так, за январь-февраль 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило более 7,7 млрд рублей, что на 19,6% выше поступлений соответствующего периода 2016 года. В консолидированный бюджет Мурманской области поступило 5,9 млрд рублей, что на 27,5% выше уровня прошлого года.