МЭР планирует постепенно убрать перекрестное субсидирование в тарифах на электроэнергетику

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует постепенно исключить перекрестное субсидирование в тарифах в области электроэнергетики, объем которого уже достиг 250 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов.
"Долгое время тарифы на промышленность делались более высокими, для населения - более низкими. Промышленность платила больше. Сейчас размер перекрестного субсидирования, когда промышленность платила за население, составляет порядка 250 млрд рублей. Мы этими маленькими ступеньками пытаемся тариф делать выше", - сказал Подгузов.
Он уточнил, что на 2018-2020 годы МЭР предлагает тарифы в электроэнергетике для промышленности на уровне 3%, для населения - 5%. При этом, совокупный коммунальный платеж для населения не превысит 4%, отметил замминистра.