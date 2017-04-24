Москва готова поднять долю малого бизнеса в экономике за счет высокотехнологичных компаний

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ГАННОВЕР, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют увеличить долю малых предприятий в экономике за счет высокотехнологичного бизнеса и привлечения соответствующих отраслевых компаний в столичные технопарки. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.
"У нас создаются максимальные условия с точки зрения поддержки малого бизнеса, это связано с освобождением от налогов, упрощенной системой налогообложения, субсидиями для компаний. Единственное - надо понимать, мы рассчитываем и делаем ставку на малый бизнес высокотехнологичный. Мы ждем прихода в технопарки еще компаний малого и среднего бизнеса, которые воспользуются всей необходимой инфраструктурой. За счет кооперации с другими компаниями это позволит дать синергетический эффект с точки зрения развития", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в кулуарах Международной промышленной выставки-ярмарки Hannover Messe 2017 ("Ганновер Мессе 2017") в Германии.
Он отметил, что эффективным инструментом также является "система центров услуг поддержки бизнеса, направленная не только на фискальные меры поддержки". "Это и консультационная, и образовательная, и навигационная, и административная поддержка во всех органах власти. Мы сейчас делаем широкую сетку, которая позволит любому предпринимателю получить поддержку", - пояснил он.
"Кроме того, в Москве создан региональный гарантийный фонд, самый крупный по своему капиталу. Это 9 млрд рублей. За первый квартал уже привлечено порядка 3 млрд рублей кредитов в малый бизнес за счет гарантийного фонда. Мы надеемся, что эти меры поддержки могут дать эффект для создания необходимой доли малого бизнеса, которое требует правительство", - подчеркнул Фурсин.
Ране премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом об итогам работы правительства в 2016 году, заявил, что доля малых предприятий в российской экономики должна вырасти до 50%, в настоящее время она составляет менее 20%.
По его словам, "это является главной целью, конечно, ради этого нужно изыскивать разные новые инструменты". Медведев также констатировал рост количества малых и средних предприятий за счет развития программы льготного кредитования для бизнеса.