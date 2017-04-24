S&P повысило рейтинги "Русгидро" до "BB+" с "позитивным" прогнозом

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило долгосрочные рейтинги "Русгидро" в иностранной и национальной валютах с "BB" до "BB+". Прогноз по рейтингам - "позитивный", говорится в сообщении агентства.
"Повышение рейтинга отражает нашу переоценку вероятности получения "Русгидро" государственной поддержки до высокого уровня с умеренно высокого. Это исходит из нашего видения крепкой связи "Русгидро" с российским правительством, учитывая уровень поддержки и позицию правительства как стабильного акционера без планов приватизации, как в случае с другими крупными госструктурами в энергетическом секторе РФ", - говорится в сообщении S&P.
Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергохолдингов. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, составляет 38,9 ГВт. Государство через Росимущество владеет более 66,8% уставного капитала "Русгидро". Банк ВТБ в марте 2017 г. получил 12,9% в компании.