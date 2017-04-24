ФНС проанализирует цифровую зрелость 26 налоговых администраций

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СИНГАПУР, 24 апреля. /ТАСС/. ФНС подготовит к сентябрю текущего года анализ цифровой зрелости налоговых администраций 26 стран. Об этом сообщил глава ФНС России Михаил Мишустин на семинаре по электронным услугам, который проходит под эгидой Форума ОЭСР в Сингапуре. Мишустин сообщил, что ранее ФНС разработала модель оценки цифровой зрелости налоговых администраций.
"Основная задача созданной модели - помочь налоговым администрациям оценить свой уровень цифровой зрелости, увидеть общие закономерности и тенденции развития в использовании технологий. Планируется проанализировать итоги исследования цифровой зрелости 26 налоговых администраций, проведенного ФНС России на основе модели", - сказал Мишустин.
Он сообщил, что, помимо российской ФНС, в опросе приняли участие Австралия, Австрия, Канада, Чили, Китай, Коста-Рика, Дания, Финляндия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Филиппины, Польша, Республика Корея, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Таиланд, Великобритания, США.
Семинар по электронным услугам и цифровым каналам доставки проводится в Сингапуре в рамках международного проекта, который в марте 2015 года Бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA) поручило именно ФНС России. В консультативную группу проекта также входят представители налоговых администраций Австралии, Дании, Новой Зеландии и Сингапура.
В ходе семинара был представлен опыт использования мобильных приложений в налоговом администрировании. В ходе семинара отмечалось, что проект по электронным услугам и его перспективы станут одной из тем предстоящего пленарного заседания FTA в Осло в сентябре 2017 года.