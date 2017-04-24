Пять европейских компаний предоставят €4,75 млрд на финансирование "Северного потока-2"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Nord Stream 2 AG подписала с компаниями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2", которые предоставят 50% от стоимости проекта в €9,5 млрд, говорится в сообщении "Газпрома".

"Сегодня сделан еще один важный шаг в реализации проекта "Северный поток-2", который отвечает потребностям Европейского союза в дополнительном импорте газа и тем самым повышает надежность газоснабжения Европы. Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2". Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в €9,5 млрд", - говорится в сообщении.

Таким образом, вклад каждой из компаний составит до €950 млн. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется "Газпром".

"Финансовые обязательства европейских компаний подчеркивают стратегическую важность проекта "Северный поток-2" для европейского газового рынка, содействие конкурентоспособности, а также среднесрочной и долгосрочной энергетической безопасности, особенно в условиях прогнозируемого снижения внутриевропейской добычи", - отмечается в сообщении.

Ранее для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому". Предполагалось, что иностранные партнеры "Газпрома" выкупят доли в предприятии. "Газпрому" в СП должно было принадлежать 50%, германским Uniper (ранее E.ON) и BASF/Wintershall, англо-голландской Shell, австрийской OMV, французской ENGIE - по 10% каждой. Соответствующую заявку компании направили германскому и польскому антимонопольным регуляторам, однако польский регулятор высказал возражения относительно создания совместного предприятия для реализации "Северного потока-2", и соответствующая заявка была отозвана.

Ввод "Северного потока-2" намечен на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты ранее оценивались в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд.