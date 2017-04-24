Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Автоваз" уйдет в мае на плановые девятидневные каникулы

Экономика и бизнес
24 апреля, 17:00 UTC+3 САМАРА САМАРА 24, апреля. /ТАСС
Каникулы не повлияют на выпуск и наличие в салонах автомобилей
Поделиться
Материал из 1 страницы

САМАРА, 24 апреля. /ТАСС/. "Автоваз" уйдет на плановые каникулы с 1 по 9 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре предприятия.

"С 2 по 8 мая "Автоваз" уйдет на неделю в плановый корпоративный отпуск, 1 и 9 мая - общегосударственные праздничные дни. Конвейер завода будет запущен 10 мая", - уточнили в пресс-центре.

По данным пресс-центра, майские каникулы никак не отразятся на выполнении контрактных обязательств и наличии автомобилей в салонах дилеров.

Как сообщалось ранее, "Автоваз" сократил в 2017 году январский отдых и перенес зимнюю часть корпоративного отпуска на теплое время года - на май. Ранее одна неделя от корпоративного отпуска добавлялась к новогодним каникулам, в результате "Автоваз" приступал к работе лишь во второй половине января. Однако от заводчан поступило значительное количество просьб отменить зимнюю неделю корпоративного отпуска, так как для отдыха вполне достаточно новогодних каникул. Администрация завода пошла навстречу пожеланиям рабочих - в результате единый корпоративный отпуск работников "Автоваза" в 2017 году пройдет в теплое время года: одна неделя в мае - со 2 по 8 мая и оставшиеся три недели летом - с 24 июля по 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
2
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
3
В одной из школ Дагестана взорвалась граната, один школьник погиб, 11 ранены
4
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама