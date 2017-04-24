"Автоваз" уйдет в мае на плановые девятидневные каникулы

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САМАРА, 24 апреля. /ТАСС/. "Автоваз" уйдет на плановые каникулы с 1 по 9 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре предприятия.
"С 2 по 8 мая "Автоваз" уйдет на неделю в плановый корпоративный отпуск, 1 и 9 мая - общегосударственные праздничные дни. Конвейер завода будет запущен 10 мая", - уточнили в пресс-центре.
По данным пресс-центра, майские каникулы никак не отразятся на выполнении контрактных обязательств и наличии автомобилей в салонах дилеров.
Как сообщалось ранее, "Автоваз" сократил в 2017 году январский отдых и перенес зимнюю часть корпоративного отпуска на теплое время года - на май. Ранее одна неделя от корпоративного отпуска добавлялась к новогодним каникулам, в результате "Автоваз" приступал к работе лишь во второй половине января. Однако от заводчан поступило значительное количество просьб отменить зимнюю неделю корпоративного отпуска, так как для отдыха вполне достаточно новогодних каникул. Администрация завода пошла навстречу пожеланиям рабочих - в результате единый корпоративный отпуск работников "Автоваза" в 2017 году пройдет в теплое время года: одна неделя в мае - со 2 по 8 мая и оставшиеся три недели летом - с 24 июля по 13 августа.