Ущерб "Интер РАО" в Грузии из-за падения курса лари оценили в десятки миллионов долларов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Нидерландские структуры "Интер РАО", владеющие активами в Грузии, инициировали инвестиционный спор с властями республики по компенсации выпадающих доходов от обесценения лари. Ущерб в "Интер РАО" оценивают в десятки миллионов долларов, сообщили ТАСС в компании.

"Мы оцениваем ущерб в десятки миллионов долларов", - сказали в "Интер РАО".

Структуры "Интер РАО" - Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V., зарегистрированные в Нидерландах и владеющие 75% грузинской компании по распределению электроэнергии "Теласи" и по 100% грузинских Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2, являются защищенными инвесторами по договору о стимулировании и взаимной защите инвестиций между Нидерландами и Грузией.

В соответствии с этим и рядом других документов, например, договора купли-продажи грузинских активов, власти республики должны компенсировать ожидаемые расходы компаний, обеспечивать ожидаемый уровень доходности, учитывать потребность финансирования инвестиционной программы и возмещать ущерб от колебаний обменного курса.

Так, для "Теласи", Храми ГЭС-1 и ГЭС-2 установлен определенный уровень тарифов на электроэнергию и условия его пересмотра, включая рост в связи с обесценением грузинского лари по отношению к доллару. Для Храми ГЭС-2 также возможен пересмотр тарифа на электроэнергию в случае снижения курса грузинской валюты по отношению к японской иене.

Однако власти Грузии, по данным нидерландских структур "Интер РАО", не реализовали эти гарантии. В этой связи Silk Road и Gardabani направили в адрес президента Грузии Георгия Маргвелашвили, министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, министра юстиции Грузии Теа Цулукиани и министра энергетики Кахаберу Каладзе уведомления об инвестиционном споре между компаниями и Грузией по договору о стимулировании и взаимной защите инвестиций и договору к Энергетической хартии.

В письмах (ТАСС ознакомился с копиями) Silk Road и Gardabani отмечают, что ряд мер, принятых Грузией, начиная с 2014 года, оказывает неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь идет о том, что Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) в 2014 году приняла решение о создании методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Компании в 2016 году обращались к властям Грузии с заявлением об изменении тарифов, но НКРЭ отказала в этой просьбе.

Silk Road и Gardabani отмечают, что данные действия грузинских властей "оказывают неблагоприятное влияние на ценность инвестиций" и компании "сохраняют за собой право инициировать рассмотрение спора в арбитраже".

Условия покупки

Договор купли-продажи 75% "Теласи" был подписан между Silk Road и правительством Грузии в конце 1998 года. Документ устанавливает правила и принципы тарифов, которые должны применяться к "Теласи". Они включают тот принцип, что тарифы, устанавливаемые для "Теласи" Национальной комиссией по регулированию энергетики после 2008 года, должны компенсировать ожидаемые расходы, обеспечивать обоснованный уровень доходности, учитывать потребность финансирования инвестиционной программы и возмещать ущерб "Теласи" от колебаний обменного курса.

Договор купли-продажи между правительством Грузии, Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, "Государственным бюро обслуживания" и Gardabani о приобретении компанией 100% акций Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2 был заключен весной 2011 года. Документ также предусматривает установление определенного уровня тарифов на электроэнергию, который бы покрывал убытки компании в случае обесценения грузинской валюты.

Согласно отчетности "Интер РАО" по МСФО за 2016 год, компания в июне прошлого года продала 100% грузинской "Мтквари Энергетика", осуществляющей производство и продажу электроэнергии, за $13,6 млн консорциуму международных инвесторов. Прибыль "Интер РАО" в результате сделки составила 116 млн рублей.

Сейчас у "Интер РАО" осталось только три актива в Грузии - Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2 установленной мощностью 113 МВт и 114 МВт соответственно, а также электросетевая компания "Теласи".