Больше дров: как в России обновляют леспром

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На долю России приходится 20% всей площади лесов планеты (более 800 млн га). Однако при запасах древесины, равных 84 млрд м³, на страну приходится лишь 6% мирового объема заготовки и 3% торговли лесоматериалами. Общий вклад этого сектора в экономику страны оценивается чуть выше 1% от ВВП. Какие меры позволят повысить его экономическую эффективность — в материале ТАСС.
Объем лесозаготовок в России, по данным за 2016 год, составил 214 млн кубометров. Это рекордные объемы за последние 20 лет. Однако, например, в Швеции, где площадь лесов почти в 40 раз меньше, объем лесозаготовок превышает 70 млн м³.
Причина низкой эффективности российского леспрома — принятая в нашей стране модель экстенсивного лесопользования. Это значит, что мы эксплуатируем те лесные массивы, которые выросли сами. В европейской части России эти ресурсы уже исчерпались в 60–70-х годах XX века, а в Сибири — заканчиваются сейчас.
Другая проблема — экспорт необработанных бревен или досок, а не, например, деревянной мебели, которая обладает более высокой стоимостью. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), свыше половины экспорта из РФ приходится на так называемый круглый лес (минимально обработанные стволы деревьев) и пиломатериалы (54%).
Альтернативой экстенсивной модели лесного хозяйства является интенсивная, которая подразумевает систематический уход за растущим лесом. Ее важное преимущество — возможность выращивать деревья с заданными характеристиками в более короткие сроки. Переход на такое лесопользование стал главным направлением государственной политики России в сфере лесной экономики. Он предполагает, что наибольший экономический эффект будет достигаться не за счет увеличения площади рубок, как это происходит сейчас, а за счет эффективности лесопользования.
Частью этой стратегии является создание лесных плантаций — участков, на которых специально выращиваются леса. По словам главы Минприроды Сергея Донского, к их созданию необходимо привлекать инвесторов, в том числе иностранных.
"Учитывая, что у нас много площадей лесного фонда, которые можно было бы использовать под лесные плантации... китайцы могут в том числе и у нас заняться этой задачкой, сохраняя дикие леса", — пояснил он. По мнению министра, зарубежные инвестиции в лесные плантации позволят обеспечить развитие экономики регионов и изменить практику вывоза древесины за рубеж. Только со стороны азиатских инвесторов финансовые вложения в лесные плантации могут составить более 1 млрд евро, отметил Донской.
Интенсивная модель лесопользования иногда подвергается критике. Причина в том, что первоначально страны, которые ее использовали, занимали большую часть лесных территорий коммерческими лесами упрощенной структуры — состоящими, например, исключительно из сосен. Такой подход обеспечивал высокие экономические показатели, но выявил существенные проблемы. Главными из них стали снижение устойчивости лесов к болезням из-за отсутствия естественных механизмов защиты, а также уменьшение биологического разнообразия.
С 80–90-х годов начали развиваться другие подходы. Сегодня интенсивная модель лесопользования нацелена на сохранение биоразнообразия как абсолютно необходимого компонента лесной среды. Существуют также специальные требования по приближению динамики роста коммерческих лесов к естественной.
Результаты, которые должны быть достигнуты к 2030 году согласно планам Минприроды:
В Минпромторге подтверждают, что, например, объем экспорта целлюлозы из РФ может возрасти к 2030 году до 17 млн тонн с учетом роста спроса на тот ее вид, который применяют для производства одежды. Основные рынки сбыта — страны Юго-Восточной Азии, Китай и Индия.
Есть перспективы для роста и на внутреннем рынке — за счет производства гигиенических изделий, например туалетной бумаги или ваты.
На внутреннем рынке следует повышать спрос на лиственную древесину в коммунальной и промышленной энергетике, считают в Минприроды.
Она может быть использована в качестве возобновляемого источника энергии — в пеллетах (гранулах из древесной массы), топливных брикетах ("евродровах") и других продуктах переработки.
"В отечественном энергоснабжении древесина пока практически не используется. Реализация предложений Минприроды позволит создать новые рынки потребления древесины в объемах 80–120 млн кубометров в год, повысить рентабельность лесозаготовок на 25–30%", — заявил Донской.
В целом за счет повышения эффективности ВВП лесного комплекса вырастет к 2030 году в 2–2,5 раза, полагают в министерстве.