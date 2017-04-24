Дивиденды "Роснефти" за 2016 г. составят 35% чистой прибыли по МСФО

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании 22 июня в Сочи принять решение о выплате дивидендов в размере 5,98 руб. на акцию, что соответствует 35% чистой прибыли компании по МСФО, говорится в сообщении компании.

Дата закрытия реестра - 28 мая.

"Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2016 год и рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 5 руб. 98 коп. на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам общества. Общая сумма средств, которая будет направлена ПАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 63,4 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль "Роснефти" по итогам 2016 г. по МСФО снизилась на 49% - до 181 млрд руб. на фоне негативной конъюнктуры.

Дивиденды компании за 2015 год составили 35% от чистой прибыли по МСФО за 2015 год, а именно 124,3 млрд руб. Таким образом, дивиденды за 2016 год будут ниже почти в два раза.

Также совет директоров утвердил стандартную повестку дня годового собрания акционеров.

В качестве аудитора бухгалтерской отчетности за 2017 год по российским стандартам и консолидированной финансовой отчетности по МСФО совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.

Ранее глава Росимущества Дмитрий Пристансков сообщил журналистам, что ведомство вносило в правительство два варианта директивы по дивидендам "Роснефти" с вариантами в 50% и 35% от прибыли.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин не исключал, что "Роснефть" может выплатить и промежуточные дивиденды в 2017 году, так как новая дивидендная политика "Роснефти" может начать действовать уже в этом году. В рамках подготовки к приватизации 19,5% доли "Роснефти" и с целью повышения инвестиционной привлекательности компании совет директоров изменил дивидендную политику "Роснефти", увеличив дивиденды до 35% прибыли по МСФО с выплатами два раза в год.

В проекте бюджета РФ, направленном в Госдуму, говорилось, что чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2016 г. может составить 373,8 млрд руб., в 2017 г. - вырасти до 392,3 млрд руб., а в 2018 г. - до 432,3 млрд руб. Согласно документу, государство рассчитывает получать от "Роснефти" по итогам 2016-2018 гг. 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов.

В настоящее время нефтетрейдеру Glencore и суверенному фонду Qatar Investment Autority (QIA) принадлежит 19,5% акций "Роснефти". Британская ВР владеет 19,75% акций. Компании "Роснефтегаз" (управляет государственными активами РФ в области нефтяной и газовой промышленности) принадлежит 50% акций "Роснефти".