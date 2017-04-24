Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компания из КНР намерена инвестировать в нефтяную отрасль Чечни

Экономика и бизнес
24 апреля, 17:14 UTC+3 Грозный Грозный 24, апреля. /ТАСС
По словам гендиректора "Чеченнефтехимпрома" Хожбауди Альвиева, в течение последних двух лет проделана большая подготовительная работа, позволившая выйти компании на мировой инвестиционный рынок
Поделиться
Материал из 1 страницы

Грозный, 24 апреля. /ТАСС/. "Чеченнефтехимпром" и китайская компания СРТSA подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве по геологическому изучению недр, выполнению геологоразведочных работ и разработке нефтегазовых месторождений на территории Чеченской Республики.

Подписи поставили генеральный директор "Чеченнефтехимпрома" Хожбауди Альвиев и председатель правления СРТSA Ли Пилонг. "Начиная с сегодняшнего дня "Чеченнефтехимпром" и СРТSA будут совместно формировать команду нефтепромыслового управления, чтобы как можно скорее начать добычу нефти с последующим развитием чеченской нефтяной и химической промышленности. Я также надеюсь, что в будущем станет возможным сотрудничество по новым нефтяным месторождениям в Чечне", - сказал Ли Пилонг в ходе церемонии.

Он добавил, что компания является нефтегазовым предприятием, которое работает в области вторичной разведки и разработки старых месторождений.

По словам гендиректора "Чеченнефтехимпрома" Альвиева, в течение последних двух лет проделана большая подготовительная работа, позволившая выйти компании на мировой инвестиционный рынок. "За это время сформированы 18 лицензионных участков недр, включая и те участки, от лицензий которых "Роснефть" отказалась, ссылаясь на их истощенность и отсутствие нефти. В период с 2016 по 2017 год компанией на аукционах приобретены 10 долгосрочных лицензий, что позволило "Чеченнефтехимпрому" выйти на мировой инвестиционный рынок", - сказал Альвиев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Северный Кавказ Российско-китайские отношения
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
4
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
Темы дня
Загрузка...
Реклама