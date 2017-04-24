Компания из КНР намерена инвестировать в нефтяную отрасль Чечни

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Грозный, 24 апреля. /ТАСС/. "Чеченнефтехимпром" и китайская компания СРТSA подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве по геологическому изучению недр, выполнению геологоразведочных работ и разработке нефтегазовых месторождений на территории Чеченской Республики.
Подписи поставили генеральный директор "Чеченнефтехимпрома" Хожбауди Альвиев и председатель правления СРТSA Ли Пилонг. "Начиная с сегодняшнего дня "Чеченнефтехимпром" и СРТSA будут совместно формировать команду нефтепромыслового управления, чтобы как можно скорее начать добычу нефти с последующим развитием чеченской нефтяной и химической промышленности. Я также надеюсь, что в будущем станет возможным сотрудничество по новым нефтяным месторождениям в Чечне", - сказал Ли Пилонг в ходе церемонии.
Он добавил, что компания является нефтегазовым предприятием, которое работает в области вторичной разведки и разработки старых месторождений.
По словам гендиректора "Чеченнефтехимпрома" Альвиева, в течение последних двух лет проделана большая подготовительная работа, позволившая выйти компании на мировой инвестиционный рынок. "За это время сформированы 18 лицензионных участков недр, включая и те участки, от лицензий которых "Роснефть" отказалась, ссылаясь на их истощенность и отсутствие нефти. В период с 2016 по 2017 год компанией на аукционах приобретены 10 долгосрочных лицензий, что позволило "Чеченнефтехимпрому" выйти на мировой инвестиционный рынок", - сказал Альвиев.