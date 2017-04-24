Минприроды считает геологоразведку "Алросы" недостаточно эффективной

Гаджиев: ошибки арбитра Иванова против "Локомотива" не были преднамереннымиСпорт 24 апреля, 18:34
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через рекуВ стране 24 апреля, 18:31
Правительство Ростовской области поддержит два инвестпроекта стоимостью 4,6 млрд руб.Новости партнеров 24 апреля, 18:30
Колобков: сложная экономическая ситуация не отразилась на финансировании СпартакиадСпорт 24 апреля, 18:29
Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" возглавил британец Пол УорвикЭкономика и бизнес 24 апреля, 18:19
Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях во второй декаде апреля составила 7,94%Экономика и бизнес 24 апреля, 18:16
ФТР обсудит дальнейшую работу Мыскиной в сборной России в конце маяСпорт 24 апреля, 18:15
Россиянки войдут в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа командСпорт 24 апреля, 18:13
"Макрон и Ле Пен воплощают разочарование французов системой"Президентские выборы во Франции 24 апреля, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минприроды России считает геологоразведочную деятельность алмазодобывающей компании "Алроса" недостаточно эффективной. Об этом сообщил журналистам на коллегии министерства глава ведомства Сергей Донской.
"Есть проблема вообще по алмазам. С одной стороны, вкладываются достаточно большие деньги, и, кстати, "Алроса" - одна из крупных геологоразведочных структур с точки зрения твердовиков (компаний, добывающих твердые полезные ископаемые - прим. ТАСС), то есть они вкладывают миллиарды рублей, но эффективность этих вкладов достаточно низкая", - сказал министр.
По его мнению, геологоразведка "Алросы" требует использования новых технологических решений и подходов к изучению недр.
"Наш специализированный институт должен в этом году предложить новые подходы, которые мы вместе с "Алросой" рассмотрим и будем уже повышать эффективность деятельности компании. Ключевая задача по эффективности деятельности - на руководстве "Алросы", мы с них ответственность не снимаем", - заключил Донской.
"Алроса" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. "Алроса" добывает 95% всех алмазов России, доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%.