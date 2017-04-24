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Губернатор японской префектуры Сага одобрил перезапуск двух реакторов АЭС "Гэнкай"

Экономика и бизнес
24 апреля, 17:40 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Энергоблоки, как и все коммерческие реакторы в стране, были остановлены после аварии на атомной электростанции "Фукусима-1" в марте 2011 года
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ТОКИО, 24 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Губернатор юго-западной японской префектуры Сага Ёсинори Ямагути одобрил перезапуск третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Гэнкай", которые, как и все коммерческие реакторы в стране, были остановлены после аварии на атомной электростанции "Фукусима-1" в марте 2011 года. С соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции.

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"Это было непростое решение, однако мы тщательно все обдумали и решили, что в нынешних условиях это (перезапуск реакторов) неизбежно", - сказал Ямагути, подчеркнув при этом, что он сохраняет надежду на будущее, в котором общество не будет зависеть от атомной энергетики. Решение губернатора уже поддержал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Ранее согласие на перезапуск реакторов дала и администрация города Гэнкай, где расположена одноименная станция. Вместе с тем против выступает целый ряд муниципалитетов, расположенных в радиусе 30 км от АЭС. Местное население испытывает опасения относительно безопасности атомной энергетики и не желает возобновления работы реакторов.

В начале этого года Японский комитет по контролю за атомной энергетикой дал предварительную оценку, согласно которой третий и четвертый реакторы АЭС "Гэндай" соответствуют требованиям безопасности. Однако для перезапуска необходимо провести дополнительные тщательные проверки, документация по которым занимает десятки тысяч страниц печатного текста и чертежей.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году атомная энергетика составляла порядка 30% в энергобалансе Японии. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку на тепловые станции. В настоящее время правительство настроено на постепенное возобновление работы АЭС, однако пока удалось перезапустить лишь три энергоблока - первый и второй реакторы АЭС "Сэндай" (префектура Кагосима) и третий реактор АЭС "Иката" (префектура Эхимэ).

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