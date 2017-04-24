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В экономическом форуме в Ялте приняли участие более 2200 участников из 40 стран

Экономика и бизнес
24 апреля, 18:00 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 24, апреля. /ТАСС
Изначально на форуме ожидались участники из 65 стран, но из-за давления санкций около 20 государств отказались от участия
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ЯЛТА, 24 апреля. /ТАСС/. Около 2200 человек из более чем 40 стран посетили Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в 2017 году, сообщил в интервью ТАСС председатель правления фонда "Ялтинский международный экономический форум", сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

"Ожидалось полторы тысячи человек из 40 стран мира, но по факту более 2200 человек пришли на форум. Спикеров, именно тех, кто выступал, около 350 человек", - рассказал Назаров. По его словам, было рекордное количество средств массовой информации - 300 журналистов из 200 СМИ, при этом из них два десятка иностранных СМИ, что подтверждает интерес к форуму.

Назаров добавил, что изначально на форуме ожидались участники из 65 стран. "Но потом из-за давления санкций около 20 стран отказались от участия. Но мы все равно уверены, что иностранных участников будет все больше. Вспомните первый ЯМЭФ - там было около 600 участников из 20 стран, через год уже 1100 участников из 26 стран. Думаю, в 2018 году будет около 3000 участников", - отметил Назаров.

Он уточнил, что по итогам форума были подписаны инвестиционные соглашения примерно на 100 млрд рублей.

ЯМЭФ прошел в Ялте 20-22 апреля, этот форум проводится уже в третий раз. В 2016 году на форуме были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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