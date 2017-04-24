РЖД подписали соглашение по развитию контейнерных перевозок "Китай - Европа"

Гаджиев: ошибки арбитра Иванова против "Локомотива" не были преднамереннымиСпорт 24 апреля, 18:34
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через рекуВ стране 24 апреля, 18:31
Правительство Ростовской области поддержит два инвестпроекта стоимостью 4,6 млрд руб.Новости партнеров 24 апреля, 18:30
Колобков: сложная экономическая ситуация не отразилась на финансировании СпартакиадСпорт 24 апреля, 18:29
Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях во второй декаде апреля составила 7,94%Экономика и бизнес 24 апреля, 18:16
ФТР обсудит дальнейшую работу Мыскиной в сборной России в конце маяСпорт 24 апреля, 18:15
Россиянки войдут в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа командСпорт 24 апреля, 18:13
"Макрон и Ле Пен воплощают разочарование французов системой"Президентские выборы во Франции 24 апреля, 18:00
Глава Дагестана взял под контроль ситуацию со взрывом гранатыПроисшествия 24 апреля, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. РЖД подписали соглашение с представителями железнодорожных компаний Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Польши и Монголии о развитии контейнерных перевозок в сообщении Китай - Европа. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
"Согласно документу, планируется совместно наращивать объемы перевозок, активизировать деятельность по созданию объектов логистической инфраструктуры, совершенствованию организации перевозок, внедрению новейших технологий для сокращения времени в пути следования", - говорится в сообщении.
В частности, стороны намерены разрабатывать новые транспортно-логистические продукты, работать над созданием единых стандартов обслуживания и организацией эффективного информационного взаимодействия.
Ожидается, что это сотрудничество будет способствовать увеличению доли железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок, содействовать укреплению торговых связей, а также сопряжению планов по развитию инфраструктуры. Для реализации подписанного соглашения будет создана совместная рабочая группа.