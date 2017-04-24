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РЖД подписали соглашение по развитию контейнерных перевозок "Китай - Европа"

Экономика и бизнес
24 апреля, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
В планах увеличение объема и улучшение организации перевозок, а также сокращение продолжительности поездок
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. РЖД подписали соглашение с представителями железнодорожных компаний Китая, Беларуси, Германии, Казахстана, Польши и Монголии о развитии контейнерных перевозок в сообщении Китай - Европа. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"Согласно документу, планируется совместно наращивать объемы перевозок, активизировать деятельность по созданию объектов логистической инфраструктуры, совершенствованию организации перевозок, внедрению новейших технологий для сокращения времени в пути следования", - говорится в сообщении.

В частности, стороны намерены разрабатывать новые транспортно-логистические продукты, работать над созданием единых стандартов обслуживания и организацией эффективного информационного взаимодействия.

Ожидается, что это сотрудничество будет способствовать увеличению доли железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок, содействовать укреплению торговых связей, а также сопряжению планов по развитию инфраструктуры. Для реализации подписанного соглашения будет создана совместная рабочая группа.

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