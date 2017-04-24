Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях во второй декаде апреля составила 7,94%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде апреля выросла по сравнению с первой декадой на 0,14 процентного пункта и составила 7,94%. Об этом говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.