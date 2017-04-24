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Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" возглавил британец Пол Уорвик

Экономика и бизнес
24 апреля, 18:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, апреля. /ТАСС
До настоящего момента он занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета
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КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Британец Пол Уорвика возглавил Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В "Нафтогаз Украины" уточнили, что "данное решение было принято 21 апреля". Наблюдательный совет Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" на заседании 13 апреля одобрил отставку главы совета Юлии Ковалив по собственному желанию.

До настоящего момента Уорвик занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета.

Весной 2016 года Уорвик вместе с британцами Чарльзом Проктором и Маркусом Ричардсом были назначены независимыми членами Наблюдательного совета. Их вознаграждение, согласно контракту, составляет €860 тыс. за четыре года.

Уорвик, как сообщили в правительстве, имеет опыт работы в нефтегазовом секторе более 32 лет, в том числе на руководящих должностях в американской нефтяной компании ConocoPhillips и канадской энергетической компании Talisman Energy.

В 2015 году кабинет министров Украины запустил реформу корпоративного управления в "Нафтогаз Украины", центром которой стало создание Наблюдательного совета с широкими контрольными полномочиями с целью оградить компанию от политического влияния.

В частности, Набсовет, согласно реформе, должен утверждать стратегию компании, политику управления рисками и контролировать стратегические расходы.

Правительство Украины 29 марта приняло решение увеличить состав Наблюдательного совета Нафтогаза с пяти до семи человек. Как пояснил, представляя проект решения, первый вице-премьер Степан Кубив, документом также предлагается провести конкурсный отбор дополнительно одного независимого члена Набсовета и одного представителя от властей и внести изменения в положение о принципах его формирования.

В частности, речь идет о снижении требования к стажу работы кандидатов на управленческих должностях с 10 лет до 5 лет.

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