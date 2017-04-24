РФ и Германия сняли все вопросы по локализации производств в России

ГАННОВЕР /Германия/, 24 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ и германское Минэкономики смогли урегулировать все вопросы, связанные с новыми требованиями о локализации производств в РФ. Об этом заявил журналистам в Ганновере министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам встречи с министром экономики и энергетики ФРГ Бригиттой Циприс.

"Мы пришли к выводу, что все вопросы, которые ставились в прошлом году в части принятых правительственных решений по введению дополнительных требований по локализации , мы сняли", - сказал он. По его словам, удалось "снять все вопросы компаний, обеспечить регулярное взаимодействие, чтобы на будущее не возникало недопонимай и вопросов".

Глава Минпромторга уточнил, что большинство вопросов со стороны немецких компаний касалось локализации в части требований к госзакупкам.

Как отметил Мантуров, переговоры с германской коллегой были "очень продуктивными" и нацеленными на "сохранение и активизацию" дальнейших контактов.

Трудности локализации

Мантуров неоднократно говорил, что с учетом кризиса на авторынке большинство производителей, открывших свои производственные площадки в РФ, оказались в сложной ситуации, связанной с перепроизводством. С 2016 г. компании начали развивать экспорт собранных и произведенных в России машин, но для развития этого направления требуется глубокая локализация производства, которая невозможна без развитого производства комплектующих. Минэкономразвития РФ выступает за снижение требований по уровню локализации для иностранных автопроизводителей, которые экспортируют произведенные в России машины, заявлял глава МЭР Максим Орешкин. Он отмечал, что эту формулу предлагается ввести на постоянной основе, и напомнил, что вопрос расчета уровня локализации обсуждался с Минпромторгом.

Как сообщалось ранее, Минпромторг договорился с Минэкономразвития о фиксации курса доллара к рублю в соглашениях с автопроизводителями по промышленной сборке. В связи с падением курса рубля производители не смогут вписываться в тот уровень по локализации, который к компаниям в момент подписания соглашения предъявлял Минпромторг. Соглашения действуют до 2018 года и предполагают поэтапное увеличение локализации в обмен на льготы, в случае нарушения производителями условий соглашение прекращает действовать.

Ранее германский автопроизводитель Volkswagen вел переговоры с властями РФ по изменению формулы определения степени локализации автопроизводства. По мнению его руководства, формула, по которой определяется уровень локализации, включает в себя денежную составляющую по ввозимым комплектующим и по приобретенным в РФ компонентам. Девальвация рубля привела к тому, что объем импортных компонентов в денежном эквиваленте вырос, следовательно, упал общий коэффициент локализации. Компания и другие автопроизводители обращались в Минпромторг с просьбой внести данные поправки на курс в формулу.