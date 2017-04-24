Эксперт: таяние льдов еще 30 лет не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 апреля. /ТАСС/. Таяние льдов в ближайшие 30 лет не будет существенно влиять на стоимость разработки и добычи нефтепродуктов в Арктике. Об этом, как сообщает пресс-служба Северного Арктического федерального университета, в ходе открытой лекции рассказал профессор Арктического университета Тромсе (Норвегия), почетный доктор САФУ Кнут Хин.
"Несмотря на климатические изменения, в ближайшие 30 лет таяние льдов не станет ключевым показателем, влияющим на стоимость разработки и добычи нефтепродуктов", - цитирует пресс-служба выступление профессора.
Лекция была посвящена экономическим аспектам добычи нефти в Арктике. По словам Хина, в будущем на развитие добычи углеводородов повлияют изменения климата, процессы в мировой экономике (изменения в цене на нефть будут играть существенную роль) и политика арктических государств.
При этом изменение климата будет иметь как плюсы, так и минусы. Например, Северный морской путь станет свободнее ото льдов, но при этом возрастет число штормов и увеличится число "бродячих" айсбергов, что сделает судоходство более рискованным.
В исследовании, опубликованном Хином и соавторами в 2015 году, для определения наиболее выгодного региона для добычи нефти каждая из территорий рассматривалась по трем показателям: наличие инфраструктуры, расстояние до "цивилизации" и время, когда море свободно ото льда. Таким образом, в 2010 году дешевле всего добывать нефть было в северной части Норвежского моря и в западной части Баренцева моря. В 2015 году снизились издержки по добыче в южной части Баренцева моря, преимущественно в его российском сегменте.
По прогнозам Хина, в будущем из-за таяния льдов с финансовой точки зрения добыча углеводородов станет выгоднее в западной и северной частях Карского моря, а также в восточной и северной частях Баренцева моря.