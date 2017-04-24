Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: таяние льдов еще 30 лет не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике

Экономика и бизнес
24 апреля, 19:54 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 24, апреля. /ТАСС
По словам профессора Арктического университета Тромсе Кнута Хина, в будущем на развитие добычи углеводородов повлияют изменения климата, процессы в мировой экономике и политика арктических государств
Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 24 апреля. /ТАСС/. Таяние льдов в ближайшие 30 лет не будет существенно влиять на стоимость разработки и добычи нефтепродуктов в Арктике. Об этом, как сообщает пресс-служба Северного Арктического федерального университета, в ходе открытой лекции рассказал профессор Арктического университета Тромсе (Норвегия), почетный доктор САФУ Кнут Хин.

"Несмотря на климатические изменения, в ближайшие 30 лет таяние льдов не станет ключевым показателем, влияющим на стоимость разработки и добычи нефтепродуктов", - цитирует пресс-служба выступление профессора.

Лекция была посвящена экономическим аспектам добычи нефти в Арктике. По словам Хина, в будущем на развитие добычи углеводородов повлияют изменения климата, процессы в мировой экономике (изменения в цене на нефть будут играть существенную роль) и политика арктических государств.

При этом изменение климата будет иметь как плюсы, так и минусы. Например, Северный морской путь станет свободнее ото льдов, но при этом возрастет число штормов и увеличится число "бродячих" айсбергов, что сделает судоходство более рискованным.

В исследовании, опубликованном Хином и соавторами в 2015 году, для определения наиболее выгодного региона для добычи нефти каждая из территорий рассматривалась по трем показателям: наличие инфраструктуры, расстояние до "цивилизации" и время, когда море свободно ото льда. Таким образом, в 2010 году дешевле всего добывать нефть было в северной части Норвежского моря и в западной части Баренцева моря. В 2015 году снизились издержки по добыче в южной части Баренцева моря, преимущественно в его российском сегменте.

По прогнозам Хина, в будущем из-за таяния льдов с финансовой точки зрения добыча углеводородов станет выгоднее в западной и северной частях Карского моря, а также в восточной и северной частях Баренцева моря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
4
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
7
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
Темы дня
Загрузка...
Реклама