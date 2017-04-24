Бизнес-комплекс "КрымНаш" из двух небоскребов построят в Симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Административно-деловой центр "КрымНаш", доминантой которого станут два 165-метровых небоскреба, планируется построить в Симферополе. Объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд рублей, сообщила пресс-служба питерской группы компаний (ГК) "С.Э.Р.", которая реализует этот инвестпроект.
"Общая площадь комплекса составит более 120 тыс. кв. м, объем инвестиций - более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.
"Надеемся, что до конца года вся градостроительная документация будет утверждена и уже в будущем году мы сможем начать строительство (бизнес-комплекса - прим. ТАСС)", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров ГК Павла Белоусова. Сроки окончания строительства в ГК не уточнили.
Отмечается, что в бизнес-комплексе будут располагаться офисы, банковский кластер, пространство для выставок и зрелищно-массовых мероприятий, а также конференц-залы, видовые рестораны, фитнес-центр, торговые зоны, многоуровневый подземный паркинг на 720 мест.
Основанное в Санкт-Петербурге ООО "С.Э.Р." ("Союз Экспертов Региона") было создано в 1997 году. Как указано на сайте ГК, сегодня она осуществляет деятельность по строительству зданий и сооружений жилого и коммерческого назначения.