Мобильные группы ФТС уничтожили 2 тыс. тонн санкционной продукции в 2016 году

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мобильные группы Федеральной таможенной службы (ФТС) России, действующие на российско-белорусской и российско-казахстанской границах, в 2016 году уничтожили 2 тыс. т санкционной продукции, сообщил руководитель ФТС Владимир Булавин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Было принято решение - может и несистемное решение - создать мобильные группы, которые действуют на участке российско-белорусской и российско-казахстанской границ. Всего у нас создано таких мобильных групп 35. Только в прошлом году нами выявлены и уничтожены порядка 2 тыс. т различной продукции, прежде всего, сельхозпродукции", - рассказал Булавин.

Он отметил, что попытки незаконного ввоза санкционных продуктов совершаются ежедневно.

Продуктовое эмбарго было введено Россией в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран из-за ситуации на Украине. Тогда под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи.

Впоследствии список стран, в отношении которых было введено продэмбарго, расширился, а само эмбарго продлено до 31 декабря 2017 года.

С августа 2015 года Россия приступила к утилизации санкционных продуктов, задержанных на границе или обнаруженных уже на территории страны. Заниматься этим было поручено ФТС, Россельхознадзору и Роспотребнадзору.