Продажи смартфонов в России в I квартале выросли на 9%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Выручка от продаж смартфонов в России в первом квартале 2017 года выросла на 9% по сравнению с первым кварталом 2016 года и составила 75,4 млрд рублей, говорится в исследовании рынка, проведенного "Евросетью".

Продажи сотовых телефонов снизились на 23% - до 3,3 млрд рублей.

Совокупное количество проданных телефонов и смартфонов составило 8 млн штук, что на 2% ниже результатов продаж I квартала 2016 года. Снижение произошло за счет падения продаж кнопочных телефонов - на 20%, до 2 млн штук с 2,5 млн штук годом ранее. Продажи смартфонов, напротив, выросли на 5,2% - до 6 млн штук с 5,7 млн штук годом ранее.

Средняя цена смартфона в первом полугодии выросла на 2,5% - до 12,5 тыс. рублей. При этом на рынке смартфонов наибольшее количество продаж (60%) приходится на ценовой сегмент до 10 тысяч рублей. Первое место занимают смартфоны стоимостью от 5 до 10 тыс. рублей с долей 31% от общего количества проданных смартфонов. Они же лидируют и в выручке, их доля составляет 19%. На втором месте в количественном выражении самый дешевый сегмент - до 5 тыс. рублей с долей 29%, тогда как в денежном выражении второе место ожидаемо занимает самый дорогой сегмент - свыше 50 тыс. рублей, он формирует 16% рынка.

В сегменте от 5 до 10 тысяч рублей в количестве продаж лидирует Samsung, за ним следуют Huawei и Lenovo. В сегменте от 50 тысяч рублей лидирует Apple, за которым следует Samsung.

Планшеты

По предварительной оценке "Евросети", за I квартал 2016 года в России было приобретено около 900 тыс. устройств, что на 24% ниже результатов I квартала 2016 года. В денежном выражении рынок планшетов упал на 29% и составил порядка 8 млрд рублей. Средняя цена планшета сократилась на 6% - до 8,9 тыс. рублей.

"В I квартале 2017 года на рынке планшетов наблюдается рост доли устройств с поддержкой формата связи 4G. Их доля составляет 32% в количественном выражении и 53% в денежном выражении. При этом в I квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года наблюдается снижение количества устройств с поддержкой 3G из-за роста доли Wi-Fi устройств", - говорится в исследовании.

Основная часть продаж приходится на планшеты стоимостью от 3 тыс. до 8 тыс. рублей. Самый крупный сегмент - планшеты стоимостью от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, составляет 28% в количестве и 12% в выручке в общей доле планшетов.