Медведев объявил благодарность руководителям компании "Фосагро"

Рынок платного ТВ в России показал самый низкий прирост за пять летЭкономика и бизнес 24 апреля, 21:29
Соперница Шараповой Винчи выступила против wild card на турниры WTA для россиянкиСпорт 24 апреля, 21:15
ООН сообщила о десятках жертв авиаударов международной коалиции в СирииМеждународная панорама 24 апреля, 21:07
Директор Исаакиевского собора с 1 июня намерен покинуть свой постОбщество 24 апреля, 21:00
США расширили санкции в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в ИдлибеМеждународная панорама 24 апреля, 20:38
Украина в полночь отключит ЛНР от электричестваМеждународная панорама 24 апреля, 20:36
Twitter заблокировал фальшивую страницу зампостпреда РФ при ООН Владимира СафронковаОбщество 24 апреля, 20:01
Боец Джефф Монсон провел мастер-класс в Академии МЧС России в МосквеОбщество 24 апреля, 19:58
Клуб КХЛ "Ак Барс" расторг контракт с нападающим ВарнаковымСпорт 24 апреля, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность правительства России руководителям компании "Фосагро" за достигнутые ими "трудовые успехи и активную общественную деятельность". Об этом сообщается в распоряжении председателя правительства РФ.
Благодарность объявлена председателю правления, генеральному директору "Фосагро" Андрею Андреевичу Гурьеву и заместителю председателя совета директоров "Фосагро" Андрею Григорьевичу Гурьеву.
"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основной владелец компании - структура председателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева и членов его семьи - их доля в уставном капитале составляет 48,48%.