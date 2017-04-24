Медведев объявил благодарность руководителям компании "Фосагро"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность правительства России руководителям компании "Фосагро" за достигнутые ими "трудовые успехи и активную общественную деятельность". Об этом сообщается в распоряжении председателя правительства РФ.

Благодарность объявлена председателю правления, генеральному директору "Фосагро" Андрею Андреевичу Гурьеву и заместителю председателя совета директоров "Фосагро" Андрею Григорьевичу Гурьеву.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основной владелец компании - структура председателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева и членов его семьи - их доля в уставном капитале составляет 48,48%.