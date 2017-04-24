Рынок платного ТВ в России показал самый низкий прирост за пять лет

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Рынок платного ТВ в России составил по итогам I квартала 2017 года 41,38 млн абонентов, говорится в исследовании Telecom Daily.

Прирост за январь - март равнялся всего 0,18 млн новых абонентов. "Это самый низкий квартальный прирост за последние пять лет", - отмечается в исследовании.

Порядка 90% подключений приходится на пятерку крупнейших ТВ-операторов. Наибольшее количество подключений у "Триколор ТВ" - 12,15 млн абонентов (рост на 10 тыс.), на втором месте "Ростелеком" с 9,4 млн абонентов (рост на 110 тыс.). У "Ориона" и "ЭР-Телекома" почти по 3 млн абонентов, у МТС - 2,77 млн подписчиков.

Как прокомментировал результаты генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, слова которого приводятся в сообщении, спутниковое телевидение в первом квартале 2017 года показало очень низкие темпы прироста абонентской базы, но при этом продолжает оставаться наиболее востребованной технологией передачи ТВ-сигнала на рынке платного ТВ в России.

"Пока это не носит длительного характера, так как с инфраструктурой в регионах по-прежнему все непросто. Во втором квартале 2017 года количество подключений в спутниковом сегменте вырастет. Интерактивное ТВ пока несильно растет из-за отсутствия строительства сетей в новых регионах большинством игроков, кроме "Ростелекома", который обеспечил за I квартал 2017 года более 60% всех подключений", - сказал он.

Проникновение платного ТВ составило по итогам I квартала 73%, средний чек на абонента составил 153 рубля.

Как отмечается в другом исследовании рынка платного ТВ - ТМТ Консалтинг - выручка операторов составила 20,1 млрд рублей, снизившись по сравнению с IV кварталом 2016 года на 3,4%. "Таким образом, уже второй год подряд рынок платного ТВ демонстрирует спад в I квартале: темпы роста абонентской базы замедлились, и приток новых абонентов уже не компенсирует сезонность в выручке спутниковых операторов", - говорится в исследовании.