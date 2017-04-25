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AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны

Экономика и бизнес
25 апреля, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Пока новый формат доставки будет распространяться на товары Apple, Samsung, ASUS, Philips от российских поставщиков, однако в дальнейшем компания планирует расширять ассортимент с ускоренной доставкой
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Китайский интернет-ритейлер AliExpress (входит в Alibaba Group и работает за пределами китайского рынка) запустил в России доставку за один день товаров, находящихся на складах на территории России. Об этом ТАСС рассказал представитель компании.

На запуске проекта новый формат доставки будет распространяться в разделе "Молл" на товары таких брендов, как Apple, Samsung, ASUS, Philips от российских поставщиков.

Стандарт доставки next day доступен для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1-3 дней. География регионов с ускоренной доставкой и ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания, будет постоянно расширяться.

В AliExpress сообщили ТАСС, что в перспективе компания планирует расширять ассортимент с ускоренной доставкой.

Как ранее сообщал ТАСС, с 24 апреля AliExpress начал предоставлять жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит. Россия стала первым рынком, где компания предоставляет такую опцию. Возможность покупок в кредит будет изначально распространяться на товары российских продавцов в разделе "Молл", а в течение двух- трех месяцев будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. руб.

В рассрочку же можно будет взять смартфоны, ноутбуки и аксессуары. Так, например, на первом этапе покупатели смогут приобрести в рассрочку смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуки Asus и аксессуары Beats.

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