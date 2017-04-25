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WSJ: Apple наняла экспертов NASA для испытаний беспилотных автомобилей

Экономика и бизнес
25 апреля, 0:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Корпорация наняла шесть специалистов, в том числе инженеров-робототехников
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© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Корпорация Apple нанимает инженеров Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для проведения испытаний беспилотных автомобилей. Этот факт указывает на то, что Apple в данном сегменте автомобильного рынка существенно отстал от конкурентов и в настоящий момент стремится наверстать упущенное, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно ее информации, корпорация уведомила власти США о найме шести специалистов, в том числе инженеров-робототехников NASA. Помимо обмена знаниями и опытом, им предстоит во время испытаний сидеть на переднем кресле автомобилей Lexus, оборудованных беспилотными технологиями. На первом этапе реализации проекта решено проводить тесты трех образцов таких машин, уточнило издание.

14 апреля Департамент транспортных средств штата Калифорния объявил о включении Apple в список компаний, которым предоставлено право тестировать беспилотные автомобили. В перечне также значатся Volkswagen Group of America, Mercedes-Benz, Google, Tesla, Nissan, BMW, Honda, Ford и другие. Все они в случае ДТП во время таких тестов обязаны сообщить департаменту об инциденте в течение 10 рабочих дней.

В конце марта NASA официально объявило о присоединении к проекту совершенствования образцов самоуправляемых автомобилей в США. Конечная цель состоит в том, чтобы разработать надежное и безопасное средство передвижения, способное анализировать окружающую обстановку на дороге и передвигаться без участия водителя.

WSJ сообщала, что Apple сперва хотела сконструировать полуавтономное авто. Постепенно планы компании становились все более амбициозными и было решено разработать полностью самоуправляемый автомобиль, который узнавал бы своего владельца по отпечаткам пальцев и приводился в движение нажатием кнопки, после чего самостоятельно доставлял бы пассажиров в пункт назначения.

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