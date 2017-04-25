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Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля

Экономика и бизнес
25 апреля, 2:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Купонная ставка по первому купону составит 7,5% годовых
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) для физических лиц начнутся с 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.

"Минфин России информирует, что с 26 апреля 2017 г. в отделениях ВТБ 24 (ПАО) и ПАО Сбербанк начнется продажа облигаций федерального займа для физических лиц", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что объем выпуска ОФЗ составит 15 млрд руб., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата окончания размещения облигаций - 25 октября 2017 г.

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Минфин отмечает, что купонная ставка по первому купону составит 7,5% годовых, по второму - 8% годовых, по третьему - 8,5% годовых, по четвертому - 9% годовых, по пятому - 10% годовых, по шестому - 10,5% годовых. Минимальное количество ОФЗ, доступных для приобретения одним физическим лицом по каждому поручению - 30 штук, максимальное - 15 тыс. штук.

Ранее сообщалось, что Минфин России в апреле начнет предлагать облигации федерального займа для населения. Государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ для населения являются долгом российского правительства. Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ в любом из примерно 1400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране.

Также глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России не ожидает негативного влияния на банковскую систему от запуска облигаций федерального займа для населения. По ее словам, в условиях профицита ликвидности небольшой переток средств граждан из депозитов в ОФЗ не будет проблемой для банков.

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