Кабмин обязал органы власти размещать в интернете данные об управлении их финансами

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о публикации в интернете федеральными органами информации о качестве управления финансами. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Подписанным постановлением установлено, что федеральные органы исполнительной власти ежеквартально будут размещать в интернете сведения о качестве финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что с этой целью вносятся изменения в перечень информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ, и подведомственных им федеральных органов исполнительной власти, размещаемой в интернете.
В пояснительной записке также говорится, что Минфин РФ регулярно, начиная с 2009 года, проводит мониторинг качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета.