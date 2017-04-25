Кабмин обязал органы власти размещать в интернете данные об управлении их финансами

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о публикации в интернете федеральными органами информации о качестве управления финансами. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением установлено, что федеральные органы исполнительной власти ежеквартально будут размещать в интернете сведения о качестве финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что с этой целью вносятся изменения в перечень информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ, и подведомственных им федеральных органов исполнительной власти, размещаемой в интернете.

В пояснительной записке также говорится, что Минфин РФ регулярно, начиная с 2009 года, проводит мониторинг качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета.