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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Платежные системы Apple Pay и Samsung Pay стали доступны для владельцев карт Visa от Сбербанка. Как сообщается в пресс-релизе российского банка, Apple Pay, при этом, пока недоступна держателям карт Visa Electron.
"Бесконтактной оплатой с помощью смартфонов уже активно пользуются многие наши клиенты. Благодаря представленной новой возможности мы ожидаем значительный рост их количества", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правления Сбербанка Александра Торбахова.
В начале октября прошлого года Сбербанк совместно с MasterCard запустил платежную систему Apple pay (собственная платежная система американской корпорации Apple) на российском рынке. Такая система мобильных платежей позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона по технологии NFC (Near Field Communication - "коммуникация ближнего поля") с помощью специальной программы. Ее можно использовать для платежей в магазинах и интернете.
Samsung Рay также является платежной системой с NFC. В России система заработала 29 сентября. Данный сервис будет доступен владельцам смартфонов Samsung Galaxy.