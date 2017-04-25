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"Алроса" может выплатить дивиденды за 2016 год в 65,769 млрд рублей

Экономика и бизнес
25 апреля, 9:57 дата обновления: 25 апреля, 10:28 UTC+3
В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 20 июля 2017 года
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2016 год 65,769 млрд руб. или 8,93 рубля на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении российской компании.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 20 июля 2017 года.

Годовое собрание акционеров "Алросы" пройдет 30 июня 2017 г. в городе Мирный в Якутии, реестр для участие в собрании закрывается 6 июня.

В апреле министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что совет директоров "Алросы" на заседании 19 апреля будет предлагать выплатить дивиденды за 2016 год в размере 50% прибыли по МСФО. Ранее глава алмазодобывающей компании сообщал, что "Алроса" в текущем году сможет выплатить дивиденды акционерам в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Чистая прибыль "Алроса", относящаяся к акционерам, в 2016 г. пр МСФР выросла в 4,3 раза, до 131,4 млрд руб.

По итогам 2015 года, "Алроса" направила на дивиденды 15,392 млрд руб. или 2,09 руб. на акцию.

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%, в свободном обращении в настоящий момент находится почти 34% акций.

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