Курс доллара на Московской бирже снизился на 9 копеек, до 55,75 рубля

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и достиг 55,75 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,13% и составил 1982,17 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2%, до 1118,77 пункта.