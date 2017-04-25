Курс доллара на Московской бирже снизился на 9 копеек, до 55,75 рубля

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и достиг 55,75 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,13% и составил 1982,17 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2%, до 1118,77 пункта.