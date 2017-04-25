Медведев: в РФ только 40% региональных дорог соответствуют нормативному состоянию

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Только 40 процентов региональных дорог в России соответствуют нормативному состоянию. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам дорожного хозяйства Омской области.

"Ситуация и в стране, и в Омской области мягко говоря, далека от идеальной. Если федеральные трассы нам более 70% удалось привести в нормативное состояние (это движение, которое наметилось в последние годы), то по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40% соответствуют эксплуатационным требованиям", - сказал он.

Медведев рассказал, что перед совещанием вместе с губернатором Виктором Назаровым проехал по городу, чтобы "по своим ощущениям почувствовать, что происходит, есть ли изменения" в сфере дорожного хозяйства.

Он напомнил, что правительство реализует приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", согласно которому к нормативному состоянию должны быть приведены дороги 37 крупнейших город страны, среди них и Омск. "В этом году в общей сложности планируется построить и отреставрировать около 5 тыс. км автомобильных дорог, ликвидировать тысячи очагов аварийности", - добавил премьер.

Ремонт дорог в Омской области

Бюджетные ассигнования на ремонт дорог в Омской области уже составили в этом году 1 млрд рублей.

"Конечно, мы стараемся с федерального уровня помогать и региональным, городским властям. Сюда направляются бюджетные средства. В прошлом году было выделено почти 1,4 млрд рублей. В этом году в рамках приоритетного проекта по безопасным и качественным дорогам уже довели лимиты бюджетных ассигнований в размере 1 млрд рублей. В результате должна протяженность дорожной сети, которая соответствует нормативам, быть увеличена за этот период и должно быть снижено количество аварийных участков в полтора раза", - отметил премьер-министр.

Еще 464 млн рублей, предназначенных для программы по устойчивому развитию сельских территорий, для Омской области должны позволить улучшить городскую доступность, заключил Медведев.

Премьер отметил, что жители Омска сообщают властям о дорожных проблемах в регионе. "Во всяком случае, именно ко мне поступает огромное количество обращений именно из Омска по поводу состояния дорог", - уточнил он, заметив, что в Омске живет порядка 1,5 млн человек и вопросы транспортной инфраструктуры стоят здесь очень остро.