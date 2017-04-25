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СМИ: Alitalia может быть распродана по частям

Экономика и бизнес
25 апреля, 10:38 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Правительство Италии назначит специального комиссара, который будет отвечать за работу компании в ближайшие полгода и одновременно готовить распродажу активов Alitalia - от маршрутов до самолетов
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РИМ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская авиакомпания Alitalia может быть распродана по частям, если не будет найден один покупатель на все активы компании. Об этом пишет газета Il Messaggero, сообщая об отказе работников компании поддержать согласованный руководством и профсоюзами план по спасению компании, оказавшейся на грани банкротства.

Как указывает издание, 67% как сотрудников наземных служб, так и летного персонала отклонили в ходе корпоративного референдума план по выведению Alitalia из кризиса. Он предполагал, в частности, увольнения и сокращения зарплаты (хотя профсоюзам удалось снизить негативные эффекты), а также инвестиции в размере €2 млрд. По данным Il Messaggero, правительство Италии назначит специального комиссара, который будет отвечать за работу компании в ближайшие полгода и одновременно готовить распродажу активов Alitalia - от маршрутов до самолетов. При этом в отсутствии покупателя, который захочет приобрести весь "пакет", компания будет распродаваться по частям, пишет газета.

Разумеется, никто не гарантирует сохранение рабочих мест, добавляет издание. Правительство сразу заявило, что никакой государственной помощи Alitalia, которая стала частной после передачи 49% Etihad Airways, оказываться не будет. Министр экономического развития Карло Календа, при посредничестве которого было достигнуто соглашение с профсоюзами, предупреждал, что в случае отказа одобрить предложенный план, Alitalia грозит ликвидация.

Alitalia была национальным перевозчиком с момента основания в 1947 году до 2009 года, когда в результате серьезного кризиса после провала сделки с Air France - KLM , которую не поддержало правительство во главе с Сильвио Берлускони, была передана группе частных итальянских предпринимателей. В 2014 года в капитал вошел Etihad, однако финансовые вливания перевозчика из ОАЭ пока не принесли желаемых результатов. Alitalia продолжала быть убыточной. В Etihad пока никак не прокомментировали ситуацию.

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