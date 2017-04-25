Катар разрешил РФ ввоз животноводческой продукции, поставки могут начаться в этом году

ДОХА, 25 апреля. /ТАСС/. Катар подписал 7 сертификатов на ввоз животноводческой продукции из России в Катар, поставки могут начаться в этом году. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития России Наиля Черникова.

"Наши коллеги из Минсельхоза, Россельхознадзора вчера подписали 7 сертификатов на поставку животноводческой продукции сюда, в Катар. Мы с 2014 года согласовывали, вчера выдержали настоящий бой и подписали 7 сертификатов с катарской стороны", - сказала она.

По словам заместителя директора департамента международного сотрудничества Минсельхоза Максима Марковича, с российской стороны документ будет подписан уже в Москве.

Он затруднился назвать ТАСС объем экспорта, так как он будет зависеть от желания компаний и условий на рынке. Маркович пояснил, что сертификаты подписаны на ввоз мяса баранины, козлятины, мясное сырье, консервы, колбасы, мясо птицы, пищевое яйцо, яичный порошок и другие продукты.

"Мы по возвращению в Москву по просьбе катарской стороны должны выслать им дополнительные документы и реестр предприятий, которые потенциально будут экспортировать эту продукцию. После этого катарская сторона посмотрит эти документы и примет решение: должны ли они проводить аудит этих предприятий. Но я думаю, в этом году поставки могут начаться", - сказал он.

В то же время, по словам Черниковой, идея создания СП по обработке сельхозпродукции между странами, которая поднималась в прошлом году, пока развития не получила.