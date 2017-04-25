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Аксенов запретил строительство в ряде регионов Крыма до 2018 года

Экономика и бизнес
25 апреля, 11:13 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля./ТАСС
В частности, речь идет о запрете строительства в муниципальных образованиях городских округов Алушты, Евпатории, Керчи, Сак, Симферополя, Судака, Феодосии и Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля./ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением запретил до 1 января 2018 года строительство и реконструкцию объектов капитального строительства на территории ряда муниципальных образований республики. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале главы региона.

"Запретить до 1 января 2018 года осуществление строительства и реконструкции объектов капитального строительства (за исключением объектов капитального строительства, строительство которых ведется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета республики, местных бюджетов)", - говорится в тексте.

В частности, речь идет о запрете строительства в муниципальных образованиях городских округов Алушты, Евпатории, Керчи, Сак, Симферополя, Судака, Феодосии, Ялты, а также Бахчисарайского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского и Черноморского районов.

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