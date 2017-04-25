Чистая прибыль "Почты России" за 2016 год выросла на 10%

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Почты России" по итогам 2016 года составила 1,734 млрд руб., что на 10% больше, чем в предыдущем году, сообщил журналистам глава компании Дмитрий Страшнов.

Выручка "Почты России" от операционной деятельности в 2016 году увеличилась на 10,7% и достигла 164,8 млрд руб.

Показатель EBITDA "Почты России" вырос за 2016 год на 16,5% - до 9,33 млрд руб. Выручка от почтового бизнеса выросла на 9% - с 69,9 млрд руб. в 2015 году до 76 млрд руб. в 2016 году, выручка от посылочного бизнеса возросла на 36,1% - с 29,8 до 40,6 млрд руб.

Объем выручки предприятия в сегменте финансового бизнеса (в 2016 году совместно с ВТБ был создан Почта Банк - прим. ТАСС) в 2016 году снизился на 1,8%, до 46,5 млрд руб., но при этом "Почта России" получила дополнительные доходы в виде инфраструктурного платежа от Почта Банка в размере 750 млн руб. (с учетом НДС). До 2023 года около 50 млрд руб. предприятие рассчитывает получить по инфраструктурным платежам, и около 20 млрд руб. - за счет дивидендов, добавил Страшнов.

Предприятие долгие годы было убыточным, фактически впервые "Почта России" получила реальную чистую прибыль в 2014 году - тогда показатель составил 1,2 млрд руб.

Как говорится в сообщении "Почты", компания с 2013 года добилась роста выручки и производительности труда на 24%, налоги в бюджет были выплачены в размере 165 млрд руб., выплаты дивидендов государству - 913 млн руб.

Второй по величине работодатель

"Почта России" - второй по численности сотрудников работодатель в России. За последние четыре года при сохранении общей численности сотрудников "Почты России" на повышение заработной платы было направлено 22 млрд руб., из них в 2016 году - 8,3 млрд руб. В результате с 2013 года средняя зарплата выросла на 25,4% - с 16,7 тыс. руб. до 20,9 тыс. руб. в месяц в 2016 году.

В сообщении компании также отмечается, что улучшение финансовых показателей "Почты России" в 2016 году по сравнению с предыдущим годом обусловлено повышением эффективности деятельности и увеличением среднемесячной выработки на одного работника на 9% (с 39,6 тыс. руб. в 2015 году до 43,2 тыс. руб. в 2016 году), в том числе за счет постоянного увеличения объемов входящих международных почтовых отправлений.