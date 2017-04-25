ЦБ РФ снизил на 26 апреля курс доллара до 55,85 руб.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 26 апреля официальный курс доллара на уровне 55,8453 руб., что на 23,41 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 5,29 копейки, до 60,7932 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 15,26 копейки, до 58,0719 руб.