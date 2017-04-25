"Газпром" может сохранить транзит через Украину после ввода "Северного потока - 2"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Газпром" планирует сохранить транзит газа через Украину в Европу даже после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", сообщил в интервью агентству Reuters председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

"Мы готовы к переговорам ... Однако мы можем говорить о гораздо меньших объемах, возможно, около 15 млрд куб. м в год для стран, которые граничат с Украиной", - сказал он.

Газотранспортная система (ГТС) страны может транспортировать до 120 млрд куб. м в год, однако в последние годы после строительства новых газопроводов транзит через Украину серьезно сократился - до 50-80 млрд кубометров. По итогам прошлого года транзит через Украину составил около 80 млрд кубометров.

"Газпром" поставляет газ в Европу по трем основным направлениям: украинские трубопроводы, газопровод Ямал - Европа через Беларусь и Польшу и "Северный поток" через Балтийское море в Германию.

В среднем ГТС приносит украинской экономике ежегодно порядка 2 млрд долларов. С введением "Северного потока - 2" и завершением в 2019 году действия контракта об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины (2009-2019 гг.) транзит российского газа может существенно сократиться. Как заявлял в июне прошлого года Миллер, после 2020 года транзит российского газа в ЕС через Украину может составить 10-15 млрд кубометров при заключении нового контракта.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции говорил, что он не уверен в целесообразности прекращения транзита газа через Украину. При этом председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не будет продлевать контракт с Украиной на транзит газа на не выгодных для страны условиях.

О проекте "Северный поток - 2"

Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года, строительство начнется в 2018 году. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Накануне "Газпром" и пять европейских компаний - Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall - подписали соглашения по новой модели финансирования проекта газопровода "Северный поток - 2". "Газпром" остается единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG, а европейские компании предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая сейчас оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из пяти компаний составит около 950 млн евро. Каждая компания предоставит долгосрочную кредитную линию на 285 млн евро, которая, как ожидается, будет использована в 2017 году.

Кроме того, средства на сумму до 665 млн евро будут предоставлены в комбинации краткосрочных и долгосрочных кредитов, а также гарантий.