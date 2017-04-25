Кольская АЭС заработала в полную мощность после завершения ремонта энергоблока

МУРМАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Специалисты Кольской АЭС успешно завершили продлившийся 50 суток ремонт энергоблока №3. Как сообщили в пресс-службе АЭС, в настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока.

"Энергоблок №3 Кольской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта, нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1143 МВт", - сообщили на станции.

В пресс-службе добавили, что радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. "Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07-0,11 микрозиверт в час, что соответствует естественному природному фону", - говорится в сообщении.

Модернизация для продления сроков эксплуатации

Ремонт энергоблока №3 стал первым крупным ремонтным мероприятием в этом году на Кольской АЭС.

"Ремонтная кампания этого года на станции предусматривает еще несколько масштабных мероприятий, в том числе будут проведены масштабные работы по продлению сроков эксплуатации первого и второго энергоблоков АЭС. Как сообщали на Кольской АЭС, общая продолжительность ремонта всех четырех энергоблоков составит 249 суток.

Что касается продления сроков эксплуатации энергоблоков №1 и №2, решение об этом было принято после нескольких лет подготовительной работы. В 2016 году правительство Мурманской области согласовало инвестпрограммы реконструкции этих энергоблоков.

Как отмечали в областном правительстве, продление сроков эксплуатации крайне важно для Мурманской области с точки зрения бесперебойного и надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе и в целом социально-экономического развития региона. В первую очередь это необходимо в связи с проектами развития Арктической зоны России - создания Мурманского транспортного узла и Кольской опорной зоны Арктики.

Первый энергоблок Кольской АЭС был введен в эксплуатацию в 1973 году с плановым сроком службы 30 лет. В 1991-2005 годах на нем и втором энергоблоке была проведена масштабная реконструкция оборудования, что позволило привести его в соответствие с новыми требованиями правил ядерной безопасности и продлить срок эксплуатации на 15 лет - этот срок для первого энергоблока истекает в 2018 году. После мероприятий по очередному продлению он сможет проработать до 2033 года.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.