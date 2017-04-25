Минфин РФ не поддерживает обнуление ставки НДС для региональных перелетов

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ считает нецелесообразным обнуление ставки НДС на внутренние перелеты в обход Московского авиаузла, сообщил журналистам замминистра Илья Трунин.
Отвечая на вопрос, выступает ли Минфин против этой меры, он сказал: "Да. Над этим еще надо работать, но вряд ли разные ставки будут способствовать развитию авиаперевозок".
Замглавы Минфина напомнил, что сейчас действует временная льгота по НДС в 10% на перелеты внутри страны. "Если мы хотим дифференцировать эту льготу, нужно подождать, когда она закончится, чтобы со следующего года ставка (НДС) была 18%. А для тех перелетов, которые идут не через московские авиаузлы, сохранить 10%", - отметил он. "Я не уверен, что будет какой-то экономический эффект. Есть маршруты, которые ни при каких условиях не запустятся", - добавил Трунин.
Идею обнуления ставки НДС для региональных перелетов поддерживает Минтранс, говорил в интервью ТАСС в конце марта министр транспорта РФ Максим Соколов.
Ранее председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг направил властям РФ письмо с предложением установить пониженную ставку НДС для внутрироссийских рейсов за пределами Москвы, сообщала газета "Коммерсантъ". Вексельберг считает, что тарифы московского авиаузла "более привлекательны для авиакомпаний по сравнению с региональными аэропортами". Но в итоге региональные аэропорты, находящиеся под управлением "Реновы" (через дочерний холдинг "Аэропорты регионов") в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, не задействуются полностью, отмечает он.
Ставка НДС на внутренние авиарейсы была снижена с 18% до 10% в апреле 2015 года, и впоследствии 10-процентная ставка налога была продлена на 2016 год. Также с начала 2016 года авиакомпании и Минтранс предлагали и вовсе обнулить ставку НДС на внутренние авиарейсы, но поддержки в правительстве эта идея пока не нашла.