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Счетная палата: программа расселения аварийного жилья не выполнена 13 регионами

Экономика и бизнес
25 апреля, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В качестве причин названы финансовые и организационные проблемы, а также "несбалансированность консолидированных бюджетов в ряде проблемных регионов"
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Целевые показатели по программе расселения граждан из аварийного жилья 2016 года не выполнили 13 регионов, из них четыре исполнили установленные показатели менее чем на 30%. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты (СП) России.

"В 2016 году достижение и перевыполнение целевого показателя по расселяемой площади обеспечено 65 регионами, не обеспечено 13 регионами, из них четыре региона выполнили годовой показатель менее чем на 30% (Приморский край - 28,5%, Саратовская - 24,8% и Тверская - 15,3% области). В Республике Тыва, Тульской, Амурской и Ивановской областях переселение в счет выполнения целевого показателя по расселяемой площади 2016 года не начато", - говорится в сообщении.

Согласно данным СП, основной причиной невыполнения программы являются финансовые, организационные проблемы, а также несбалансированность консолидированных бюджетов в ряде проблемных регионов.

По итогам рассмотрения отчета СП приняла решение направить информационные письма в правительство РФ, а также предоставить отчет в Федеральное собрание.

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