"Газпром энергохолдинг" намерен построить котельную за 3 млрд руб. в Москве

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" намерен построить котельную за 3 млрд рублей в районе Щербинка в Москве. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров на пятом Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ-2017) в Петербурге.
"Да, мы сейчас ведем проектные работы, собираемся строить новую котельную. Около 3 млрд рублей общий CAPEX (капитальные расходы). Мощность - порядка 150 Гкалл/ч", - сказал он.