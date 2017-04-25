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"Газпром энергохолдинг" намерен построить котельную за 3 млрд руб. в Москве

Экономика и бизнес
25 апреля, 15:05 UTC+3
В настоящее время ведутся проектные работы
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" намерен построить котельную за 3 млрд рублей в районе Щербинка в Москве. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров на пятом Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ-2017) в Петербурге.

"Да, мы сейчас ведем проектные работы, собираемся строить новую котельную. Около 3 млрд рублей общий CAPEX (капитальные расходы). Мощность - порядка 150 Гкалл/ч", - сказал он.

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