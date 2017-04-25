"Почта России" планирует доставлять товары с Avito

Виталий Мутко назвал себя большим поклонником Лионеля МессиСпорт 25 апреля, 15:42
Суд оставил в силе решение о демонтаже мемориальной доски адмиралу Колчаку в ПетербургеОбщество 25 апреля, 15:30
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВКультура 25 апреля, 15:29
Рейтинг ФИФА может быть изменен для стран - организаторов ЧМСпорт 25 апреля, 15:24
"Почта России" планирует доставлять товары с AvitoЭкономика и бизнес 25 апреля, 15:22
Абэ рассчитывает вместе с Путиным добиться прогресса по вопросу мирного договораМеждународная панорама 25 апреля, 15:17
Футболист "Зенита" Кокорин не вошел в состав команды на матч с "Оренбургом"Спорт 25 апреля, 15:16
Говорухин назвал мифом утверждение, что СССР был самой читающей страной в миреКультура 25 апреля, 15:16
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделенийМеждународная панорама 25 апреля, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Почта России" планирует заключить соглашение с Avito и доставлять покупателям товары, приобретенные на этой интернет-платформе. Об этом рассказал журналистам замгендиректора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.
"Есть истории C2C, такие как Avito, мы с ними ведем диалог очень плотный на интеграцию", - сказал он.
В частности, одним из способов доставки Avito будет предлагать "Почту России", в сам товарный агрегатор будет внедрена возможность распечатать готовую почтовую квитанцию на отправление. Продавец сможет просто распечатать ее и отнести товар в отделение, если покупатель выбрал такую опцию доставки.
"Мы с коллегами ведем диалог (с Avito), интеграция идет постепенно. И в принципе со всеми площадками, которые есть в России, мы ведем такой конструктивный диалог", - добавил Малышев.
В конце марта "Почта России" и "Яндекс.Маркет" запустили совместный проект для малого и среднего бизнеса по доставке товаров из интернет-магазинов.
Проект предлагает столичным интернет-магазинам отправлять заказы через ближайший центр выдачи и приема посылок "Почты России".