"Почта России" планирует доставлять товары с Avito

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Почта России" планирует заключить соглашение с Avito и доставлять покупателям товары, приобретенные на этой интернет-платформе. Об этом рассказал журналистам замгендиректора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

"Есть истории C2C, такие как Avito, мы с ними ведем диалог очень плотный на интеграцию", - сказал он.

В частности, одним из способов доставки Avito будет предлагать "Почту России", в сам товарный агрегатор будет внедрена возможность распечатать готовую почтовую квитанцию на отправление. Продавец сможет просто распечатать ее и отнести товар в отделение, если покупатель выбрал такую опцию доставки.

"Мы с коллегами ведем диалог (с Avito), интеграция идет постепенно. И в принципе со всеми площадками, которые есть в России, мы ведем такой конструктивный диалог", - добавил Малышев.

В конце марта "Почта России" и "Яндекс.Маркет" запустили совместный проект для малого и среднего бизнеса по доставке товаров из интернет-магазинов.

Проект предлагает столичным интернет-магазинам отправлять заказы через ближайший центр выдачи и приема посылок "Почты России".