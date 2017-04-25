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"Почта России" планирует доставлять товары с Avito

Экономика и бизнес
25 апреля, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В товарный агрегатор будет внедрена возможность распечатать готовую почтовую квитанцию на отправление
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Почта России" планирует заключить соглашение с Avito и доставлять покупателям товары, приобретенные на этой интернет-платформе. Об этом рассказал журналистам замгендиректора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

"Есть истории C2C, такие как Avito, мы с ними ведем диалог очень плотный на интеграцию", - сказал он.

В частности, одним из способов доставки Avito будет предлагать "Почту России", в сам товарный агрегатор будет внедрена возможность распечатать готовую почтовую квитанцию на отправление. Продавец сможет просто распечатать ее и отнести товар в отделение, если покупатель выбрал такую опцию доставки.

"Мы с коллегами ведем диалог (с Avito), интеграция идет постепенно. И в принципе со всеми площадками, которые есть в России, мы ведем такой конструктивный диалог", - добавил Малышев.

В конце марта "Почта России" и "Яндекс.Маркет" запустили совместный проект для малого и среднего бизнеса по доставке товаров из интернет-магазинов.

Проект предлагает столичным интернет-магазинам отправлять заказы через ближайший центр выдачи и приема посылок "Почты России".

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