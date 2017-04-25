Депутаты ведут переговоры с Минфином об изменении механизма финансирования ремонта дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и строительству ведет переговоры с Минфином об изменении механизма финансирования ремонта дорог. В частности, комитет добивается того, чтобы средства из федерального бюджета на ремонт дорог поступали в регионы не осенью или зимой, как это происходит сейчас, а в апреле, когда начинаются сезонные работы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил зампредседателя комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Сергей Бидонько.

Партия "Единая Россия" во вторник запустила в Свердловской области проект под названием "Безопасные дороги", куратором которого является Сергей Бидонько.

"Бюджет утверждается на год, но мы понимаем, что в нем есть часть средств, предназначенных на проведение сезонных работ, в частности, ремонта дорог. Зачастую деньги в бюджете на ремонт дорог предусмотрены, но в плане они будут стоять на июль, август, а то и на сентябрь. Минфин говорит регионам, что средства на ремонт дорог есть, но кому они нужны в сентябре, октябре или в декабре. А потом мы видим телесюжеты, как нерадивые дорожники в снег кладут асфальт, и, разбираясь в ситуации, мы понимаем, что деньги до них (подрядных организаций) довели только в октябре", - сказал Бидонько.

"Мы на май, крайний срок начало июня должны иметь контракты, для того чтобы люди вышли на работы и произвели их в установленный срок", - подчеркнул Бидонько.

При этом он отметил первые положительные результаты от переговоров с Минфином, поскольку денежные средства на ремонт дорог, по словам депутата, стали более оперативно поступать в регионы. "Если регионы будут получать средства в апреле, то уже не будет основания для критики вышестоящего руководства о том, что работы не выполнены из- за того, что денежные средства пришли не в апреле, а в августе. Мы должны определить общий подход - в марте - апреле регионы должны получать деньги на проведение сезонных работ, над этим мы работаем", - подчеркнул Бидонько.