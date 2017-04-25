Не стремятся сохранить: население не открывает вклады, несмотря на угрозу снижения ставок

В преддверии анонсированного Банком России вероятного снижения ключевой ставки российские банки не наблюдают стремления вкладчиков зафиксировать пока что относительно высокие ставки по вкладам. Пока коэффициент сбережений остается на уровне первого квартала (7% от получаемого дохода), указывают в аналитическом департаменте Sberbank CIB.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе сообщила, что допускает возможность снижения ключевой ставки — на 0,25 или 0,5 процентных пункта на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 28 апреля. При этом она подчеркнула, что регулятор видит возможность ее дальнейшего снижения во втором квартале текущего года при сохранении позитивных тенденций в экономике.

Однако несмотря на то, что снижение ключевой ставки обычно влечет за собой уменьшение ставок по банковским депозитам, вкладчики не спешат воспользоваться ситуацией. "Прирост рублевых вкладов наблюдается на уровне марта 2017 года (за аналогичный период), то есть нельзя сказать, что из-за ожидания снижения ставок как-то существенно изменилось поведение клиентов", — сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают смену рыночных трендов в целом, указывая, в частности, на изменение модели поведения клиентов. Люди стали больше тратить, в том числе из накопленного ранее, и не исключено, что в начинающийся сезон отпусков эта тенденция усилится.

Изменение модели поведения

По мере снижения инфляции и роста реальных зарплат населения должно происходить плавное смещение от сберегательной модели поведения к потребительской. И действительно, розничные клиенты начинают тратить сформированные ранее накопления, отмечают эксперты. "По нашей оценке, норма сбережений (включая приобретение валюты) в январе-феврале этого года составила 12,3% против 14,1% в первом квартале 2016 года и 19% в первом квартале 2015 года. Одновременно, по данным Росстата, падение оборота розничной торговли в первом квартале этого года замедлилось до –1,8% против –5% год назад", — говорит аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский.

В преддверие сезона отпусков граждане, возможно, начнут использовать депозиты для оплаты отложенных крупных покупок: приобретения автомобилей, крупной бытовой техники, оплаты отдыха, ремонта и так далее. Однако не факт, что это связано со снижением инфляционных ожиданий, на которое рассчитывает ЦБ. "На мой взгляд, это связано не с инфляционными ожиданиями, которых у многих граждан нет в принципе, а со снижением доходов населения на фоне сложной экономической ситуации", — говорит директор департамента пассивных, страховых и инвестиционных продуктов банка "Открытие" Вадим Погосьян.

Не исключено, что доля средств, направляемых в накопление, увеличится после роста доходов населения, считают в Sberbank CIB. Опубликованный сегодня обзор потребительской уверенности россиян "Потребительский индекс Иванова" показывает ускорение роста заработной платы до 5,9% в год в первом квартале 2017-го.

"При увеличении заработной платы только 18% дополнительного дохода будет направлено на питание (по сравнению с 37% в настоящее время), 13% — на одежду и предметы домашнего обихода (в настоящее время — 16%), а 12% будут сохранены (по сравнению с 7% в настоящее время)", — указывают авторы исследования.

Отсутствие стимула реинвестировать в депозиты

Анонсированное ЦБ последовательное снижение ключевой ставки и ожидание последующего уменьшения ставок по вкладам привели к тому, что некоторые банки уже сейчас начали их снижать. На фоне стабильного курса рубля это лишило население дополнительного стимула для досрочного закрытия вкладов с целью "бронирования" ставок под будущие размещения, отмечают аналитики. "Доля вкладов с возможностью пополнения у нас не сильно изменилась с прошлого года", — свидетельствует Вадим Погосьян.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, до конца года ставки по рублевым вкладам снизятся вслед за ставкой ЦБ на 0,5–0,75 процентных пункта. В банках "Открытие" и "Хоум кредит" также ожидают еще несколько поэтапных снижений ключевой ставки и рекомендуют вкладчикам ориентироваться на текущие уровни ставок доходности по вкладам. Средняя максимальная ставка в топ-10 депозитных банков недавно достигла исторического минимума, поэтому аналитики рекомендуют зафиксировать текущий уровень доходности депозитов.

Перечисленные факторы, по мнению экспертов, приведут к значительному снижению интереса физических лиц к размещению средств в классических и привычных депозитах. "Мы ожидаем, что в результате снижения ставок динамика притока средств населения в банки в 2017 году замедлится", — резюмирует Монастыршин.

Альтернатива от Минфина

Альтернативой вкладам могут стать облигации федерального займа ОФЗ-н, продажу которых населению Минфин начнет завтра, 26 апреля. Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что это абсолютно надежная и выгодная альтернатива депозитам. Для банков, по ее словам, небольшой переток средств граждан из депозитов в ОФЗ в условиях профицита ликвидности проблемой не будет.

Граждане смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране.