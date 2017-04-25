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Власти Иркутской области могут определиться с теплоисточником в Байкальске к лету

Экономика и бизнес
25 апреля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Теплоисточник должен работать на высокоэкологичном топливе из-за близости к берегу Байкала, отметил губернатор региона
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют к июню определиться с теплоисточником в Байкальске, который предстоит построить взамен действующей ТЭЦ, доставшейся городу в наследство от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

"Я думаю, что мы в июне месяце постараемся принять принципиальное решение, на чем будет работать (теплоисточник - прим. ТАСС). И уже тогда задавать вопросы этим инвесторам, давать задание, что они должны сделать", - сказал он, отметив, что интерес к проекту уже проявляют "как минимум два инвестора".

По его словам, теплоисточник должен работать на высокоэкологичном топливе, так как создается на берегу Байкала.

"Это сжиженный газ природный, или природный газ, и вот те пеллеты (прессованные древесные опилки и стружка - Прим. ТАСС), о которых я говорил. Они очень сходны с электроэнергией и с точки зрения и выработки - кВт в час - и с точки зрения экологии", - рассказал Левченко, упомянув, что использование электроэнергии в этом проекте невозможно из-за ее высокой стоимости.

14-тысячный моногород Байкальск в Слюдянском районе Иркутской области отапливается за счет бывшей угольной ТЭЦ БЦБК, переданной в муниципальную собственность в 2013 году. В январе 2015 года предыдущие иркутские власти приняли решение о строительстве в Байкальске электроугольной котельной взамен прежнего неэффективного теплоисточника, рассчитанного на нужды закрывшегося производства. Начало строительства нового теплоисточника было запланировано на конец 2015 - начало 2016 года.

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