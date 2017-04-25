Курс евро превысил 61 руб. впервые с 29 марта 2017 года

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 29 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 61,04 рубля впервые с 29 марта 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара на бирже по состоянию на 15:27 мск увеличился на 17 копеек, составив 56,01 рубля.
Российская валюта ослабла вслед за незначительным снижением цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,08% - до $51,56 за баррель. При этом цены на нефть падают уже седьмую торговую сессию подряд, с 17 апреля баррель сорта Brent подешевел на $4.