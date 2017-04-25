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В Сербии открылся участок 10-го трансъевропейского коридора

Экономика и бизнес
25 апреля, 15:54 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
"РЖД Интернешнл" досрочно завершила работы на участке Винарци - Джорджево, последнем из шести участков Х трансъевропейского коридора
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БЕЛГРАД, 25 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. В Сербии открылся железнодорожный участок Винарци - Джорджево Х трансъевропейского коридора, построенный компанией "РЖД Интернешнл". В церемонии открытия приняли участие премьер-министр страны Александар Вучич, министр инфраструктуры Зорана Михайлович, руководство железнодорожной отрасли Сербии.

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"По реконструированному участку Винарци - Джорджево, на котором скорость выросла с 50 км/ч до 120 км/ч, торжественно запущено железнодорожное движение в присутствии премьера Александара Вучича на станции Лесковац. Работы на участке завершены раньше срока, их стоимость составила около $9,5 млн", - сообщило национальное телевидение Сербии РТС.

"РЖД Интернешнл" досрочно завершила работы на участке Винарци - Джорджево, последнем из шести участков Х трансъевропейского коридора, сообщила ранее пресс-служба компании. Последний раз участок Винарци - Джорджево реконструировался более 50 лет назад, в 1965 году. "РЖД Интернешнл" полностью заменила более 15 км пути, восемь стрелочных переводов, отремонтировала 11 железнодорожных переездов, провела реконструкцию главных путей на станциях Лесковац и Джорджево, ремонт перронов, водоотводов, а также восстановила связь и системы СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка).

С окончанием работ на участке Винарци - Джорджево "РЖД Интернешнл" полностью завершила работы на юге Х трансъевропейского коридора. "После заключения приемочной комиссии объект будет передан заказчику - АО "Инфраструктура железных дорог Сербии" и начнется трехлетний гарантийный период", - сообщили в компании. Общая стоимость проекта реконструкции всех трех участков составила более $38 млн.

Десятый транспортный коридор соединяет Зальцбург (Австрия) и Салоники (Греция), проходя через Загреб, Белград и Скопье. Увеличение скорости на сербском участке коридора - одной из важнейших транспортных артерий Европы - приведет к значительному росту грузопотока, проходящего через территорию страны. Общая протяженность участков коридора, реконструкцией которых занимается "РЖД Интернэшнл", превышает 112 км.

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