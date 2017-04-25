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"Уралкалий" выкупил дачные участки, попавшие в зону провала почвы в Соликамске

Экономика и бизнес
25 апреля, 16:00 UTC+3
Провал грунта размером 20 на 30 метров вблизи рудника "Соликамск-2" произошел в ноябре 2014 года
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ПЕРМЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Компания "Уралкалий" выкупила в собственность дачные участки, попавшие в зону 150-метрового провала почвы вблизи рудника "Соликамск-2". Ранее жители Соликамска обращались за компенсацией своего имущества.

"Всего в бывшем садовом кооперативе "Ключики", согласно данным Кадастровой палаты, насчитывается 129 участков. Право собственности на подавляющее большинство участков в данный момент принадлежит ПАО "Уралкалий". Несколько десятков участков являются заброшенными - администрация города Соликамска не смогла определить их собственников, поскольку эти сады из-за отсутствия воды и электричества практически не использовались с конца 1990-х годов", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Уралкалий".

Как пояснил ТАСС начальник управления имущественных отношений администрации Соликамска Василий Старовойтов, "Уралкалий" выполнили свои обязательства по основной части, компания готова выкупить остальные участки, но собственников невозможно найти". "У тех, чьи участки выкуплены, нет никаких претензий", - сообщил Старовойтов.

По данным "Уралкалия", на выкуп каждого участка компания потратила от 50 тыс. рублей "в зависимости от имеющихся на нем построек". По словам Старовойтова, в кооперативе "были садовые участки, домов там как таковых практически нет, только хозяйственные постройки".

Ранее, 18 ноября 2014 года, на руднике "Соликамск-2" увеличился уровень подземных вод, что спровоцировало провал грунта размером 20 на 30 метров в 3,5 километрах от самой шахты. Был введен план ликвидации аварии на руднике, предусматривающий вывод штатного персонала на поверхность. При этом в целях безопасности добыча калийной руды была временно приостановлена.

В настоящий момент, по данным компании "Уралкалий", на руднике "Соликамск-2" выполняется план мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, ведутся горные работы для обеспечения материалом участков закладки под социально-значимыми объектами. Размер провала составляет 151 на 168 метров, глубина воронки - 53 метра.

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